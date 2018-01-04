Из-за уязвимости в процессорах Intel хакеры могут украсть личные данные, - СМИ
Об этом сообщает The Register.
Эксперты издания опубликовали отчет, в котором сообщают о проблеме с чипами Intel, способной значительно снизить уровень безопасности ваших персональных данных.
Из-за ошибки в микрочипе компьютер загружает определенные программы и базы данных, если считает, что они понадобятся пользователю в будущем. Поэтому хакеры могут создать вирус, который притворится обновлением или необходимой программой, а компьютер его загрузит. Хакеры таким образом получат не только доступ ко всей информации, находящейся на ядре компьютера, но и к воздушному хранилищу.
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Специалисты обнаружили такой недостаток у миллиардов микрочипов, проданных компанией за последние 10 лет.
Intel уже выпустила обновление, которое должно исправить эту ошибку, но по оценкам, оно снизит производительность устройства на 5-30% в зависимости от активных программ на компьютере и модели процессора.
- По информации The Associated Press, группа кибершпионажа Fancy Bear, которую связывают с работой на Россию, пыталась взломать почтовые аккаунты не менее 200 журналистов по всему миру.
- А Национальное агентство разведки Южной Кореи подозревает, что хакеры из КНДР осуществляют атаки на крупнейшие криптовалютные биржи.
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