Из Харькова в города Европы в этом году будут летать 5 новых рейсов. Список
4 января, 2018, 19:35
В 2018 году из аэропорта "Харьков" будут курсировать рейсы пяти новых направлений
Об этом сообщает пресс-центр аэропорта на своей странице в Facebook.
В частности, будут совершаться регулярные рейсы от WizzAir в польский город Катовице и город Дортмунд на западе Германии.
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Также будут проходить сезонные чартеры от SkyUP (туроператор JoinUP):
- В Барселону - каталонскую жемчужину, один из величайших городов туристической Испании;
- В Римини - крупнейший итальянский курорт, так называемый центр Романской Ривьеры;
- В Ларнаки - прекрасный портовый город южного побережья Кипра, известен своим песчаным пляжем Финикудес, вдоль которого протянулась набережная с пальмами.
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- Напомним, ранее Владимир Омелян сообщил, что ирландский лоукост-авиаперевозчик Ryanair и Международный аэропорт "Борисполь" почти договорились о сотрудничестве.
- В Украине появится национальный лоукост SkyUp.
- Лоукост Wizz Air будет летать из Харькова в польский город Катовице и немецкий Дортмунд.
- Wizz Air возобновляет рейсы из Львова в Лондон, а также в Дортмунд, Катовице и Гданьск.
- Польская авиакомпания LOT запустит рейсы из Ольштына во Львов в марте 2018 года.
- Эстонская авиакомпания Nordica планирует летать из Таллинна в Ивано-Франковск.
- В Украину заходит новый лоукост Ernest Airlines.
- Из Украины запустят несколько новых авиарейсов в Польшу.
- ЕС призвал Украину как можно скорее принять соглашение об общем авиапространстве.
- В канадский Торонто запустят прямой рейс из "Борисполя".
- Болгарская авиакомпания открывает рейсы из Софии в Одессу.
- Из Украины будет летать еще один лоукост - в чешский Брно.
- Wizz Air запустит рейс Львов-Лондон раньше запланированного, но задержит запуск полетов из Киева в Лиссабон и Таллинн.
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