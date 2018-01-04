 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Из Харькова в города Европы в этом году будут летать 5 новых рейсов. Список

В 2018 году из аэропорта "Харьков" будут курсировать рейсы пяти новых направлений

Об этом сообщает пресс-центр аэропорта на своей странице в Facebook.

В частности, будут совершаться регулярные рейсы от WizzAir в польский город Катовице и город Дортмунд на западе Германии.

Читайте также: Куда и за сколько будет летать украинский лоукост Sky Up

Также будут проходить сезонные чартеры от SkyUP (туроператор JoinUP):

  • В Барселону - каталонскую жемчужину, один из величайших городов туристической Испании;
  • В Римини - крупнейший итальянский курорт, так называемый центр Романской Ривьеры;
  • В Ларнаки - прекрасный портовый город южного побережья Кипра, известен своим песчаным пляжем Финикудес, вдоль которого протянулась набережная с пальмами.

Читайте также: 12 лоукостов, которыми можно дешево летать из Украины по миру

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 января, 2018 четверг

больше новостей

4 января, 2018 четверг

3 января, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать