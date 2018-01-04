Из Харькова в города Европы в этом году будут летать 5 новых рейсов. Список

4 января, 2018, 19:35

В 2018 году из аэропорта "Харьков" будут курсировать рейсы пяти новых направлений

Об этом сообщает пресс-центр аэропорта на своей странице в Facebook.

В частности, будут совершаться регулярные рейсы от WizzAir в польский город Катовице и город Дортмунд на западе Германии.

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Также будут проходить сезонные чартеры от SkyUP (туроператор JoinUP):

В Барселону - каталонскую жемчужину, один из величайших городов туристической Испании;

В Римини - крупнейший итальянский курорт, так называемый центр Романской Ривьеры;

В Ларнаки - прекрасный портовый город южного побережья Кипра, известен своим песчаным пляжем Финикудес, вдоль которого протянулась набережная с пальмами.

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