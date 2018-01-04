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Исламисты уничтожили 7 российских самолетов на базе в Сирии

Российская авиабаза Хмеймим в Сирии потерпела 31 декабря массированный минометный обстрел, во время которого было уничтожено семь военных самолетов

Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, российская армия потеряла четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С, один транспортник Ан-72, а также склад боеприпасов, который сдетонировал после попадания минометного снаряда.

Во время обстрела могли пострадать не менее 10 российских военнослужащих. По словам источников, базу атаковали "боевики одной из исламистских группировок".

В Министерстве обороны России эту информацию пока не комментировали. Однако подтвердили информацию о крушении вертолета Ми-24, во время которого погибли два летчика. По официальной версии, причиной аварии стала неисправность вертолета.

  • 11 декабря российский президент Владимир Путин приказал начать вывод российских войск из Сирии. При этом он сообщил о планах сохранить военные базы на территории этой страны, в том числе в Тартусе и Хмеймиме.
  • 3 января стало известно, что в Сирии потерпел крушение российский боевой вертолет Ми-24, погибли два пилота.
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