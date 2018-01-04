В Исландии будут штрафовать тех, кто платит женщинам меньшую зарплату, чем мужчинам

4 января, 2018, 08:10

С начала года в Исландии вступил в силу закон, который запретил платить женщинам меньшую зарплату, чем мужчинам

Об этом сообщает Evening Standard.

Закон распространяется на фирмы, где работают более 25 человек. Эти предприятия должны будут получить специальный сертификат, который подтвердит, что у мужчин и женщин равная система оплаты труда. За нарушение закона грозит штраф.

Отметим, что девять лет подряд Всемирный экономический форум называет Исландию страной с лучшей ситуацией относительно гендерного равенства.