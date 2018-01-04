В Volkswagen и Adidas ответили на обвинения относительно работы в Крыму
4 января, 2018, 22:40
Немецкие компании Volkswagen и Adidas отвергли претензии к работе своих ритейлеров в аннексированном Крыму
Об этом сообщает издание Deutsche Welle.
Представители компаний прокомментировали слова украинского министра иностранных дел Павла Климкина. Он накануне заметил, что Volkswagen и Adidas позволяют своим ритейлерам причислять Крым к территории России и работать там.
"Конечно, бренды концерна Volkswagen соблюдают санкции и выполняют принятые решения. Противоположные оценки вызывают у нас недоумение", - подчеркнули в пресс-центре Volkswagen.
Тем временем в пресс-центре Adidas лаконично ответили, что "в принципе придерживаются действующего законодательства" в этом вопросе.
- СБУ в декабре обещала проверить информацию о работе немецких компаний DHL Express, Adidas и Puma в оккупированном Крыму.
- 6 декабря Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявило о незаконной деятельности немецких компаний DHL Express, Adidas и Puma в аннексированном Крыму.
- Министерство в подтверждение своих обвинений указало адреса магазинов и представительств этих компаний в аннексированном Крыму.
- При этом русской службе ВВС в компании DHL Express сообщили, что "из-за сложной политической и правовой ситуации в Крыму DPDHL ведет специфическую политику в отношении предоставляемых услуг и компаний, которые при этом задействованы".
- Публичных комментариев Adidas и Puma по этому поводу пока нет.
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