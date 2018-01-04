В Volkswagen и Adidas ответили на обвинения относительно работы в Крыму

4 января, 2018, 22:40

Немецкие компании Volkswagen и Adidas отвергли претензии к работе своих ритейлеров в аннексированном Крыму

Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Представители компаний прокомментировали слова украинского министра иностранных дел Павла Климкина. Он накануне заметил, что Volkswagen и Adidas позволяют своим ритейлерам причислять Крым к территории России и работать там.

"Конечно, бренды концерна Volkswagen соблюдают санкции и выполняют принятые решения. Противоположные оценки вызывают у нас недоумение", - подчеркнули в пресс-центре Volkswagen.

Тем временем в пресс-центре Adidas лаконично ответили, что "в принципе придерживаются действующего законодательства" в этом вопросе.