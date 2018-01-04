В военном госпитале сейчас 18 освобожденных заложников, - омбудсмен

4 января, 2018, 12:22

В военном госпитале находится 18 освобожденных на Донбассе заложников, их состояние оценивается врачами как средней тяжести

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

"По состоянию на вчерашний день в военном госпитале находилось 18 освобожденных заложников. Их состояние оценивалось врачами как среднее. По заключению врачей, никто из них не требует неотложной психологической помощи. Часть гражданских, которых освободили, находилась в больнице "Феофания" и с ними тоже были готовы работать психологи. Есть, конечно, хронические заболевания, которые требуют особого внимания со стороны врачей", - сказала Лутковская.

По ее словам, часть освобожденных заложников действительно отказались от получения медицинской помощи.

"Объективно, средства массовой информации, отвечая на запрос общества, уделяли большое внимание этим людям. Это мешало освобожденным. Понятно, что этим людям сейчас более спокойно находиться в тишине своих семей, чем под пристальным вниманием СМИ", - добавила Лутковская.

Читайте также: Объятия и счастливые улыбки. Как встречали освобожденных из плена украинских героев: Фоторепортаж

Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся самый масштабный обмен пленными - с оккупированной территории вернулись 73 украинца.

В числе украинцев, освобожденных из плена российских боевиков на Донбассе, "киборги" и другие украинские бойцы, общественные активисты и волонтеры, а также ученый-историк Игорь Козловский.

Глава СБУ Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются в заложниках 103 человека.

Украинская сторона и террористы "ЛНР / ДНР" начали переговоры о новом обмене пленными - готовятся вернуть еще 25 украинцев.

На военном аэродроме в Борисполе освобожденных украинцев встретили несколько сотен человек - родственники, друзья и неравнодушные граждане.

Украинская сторона готова к серьезным компромиссам для продолжения процесса освобождения украинцев, заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

СБУ проверит освобожденных заложников по связям с российскими спецслужбами.

Несколько освобожденных из плена "ЛНР / ДНР" заложников отказались от лечения из-за нежелания оказаться под давлением общественности и прессы.