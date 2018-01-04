В Украине запретили охоту на лося

4 января, 2018, 22:18

В правительстве внесли изменения в перечень животных, на которых запрещено охотиться

Об этом в Facebook написал министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

"Минюст в последние дни декабря зарегистрировал приказ Минприроды о внесении изменений в Перечень видов животных, которые заносятся в Красную книгу Украины. Буквально только что получил юстированный документ. Отныне лось европейский в Украине относится к краснокнижным животным", - написал он.

По его словам, теперь охота на него будет караться законом.

Также он отметил, что проблематика такого явления, как браконьерство в Украине будет приоритетом министерства в этом году.