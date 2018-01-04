В Украине запретили охоту на лося
Об этом в Facebook написал министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.
"Минюст в последние дни декабря зарегистрировал приказ Минприроды о внесении изменений в Перечень видов животных, которые заносятся в Красную книгу Украины. Буквально только что получил юстированный документ. Отныне лось европейский в Украине относится к краснокнижным животным", - написал он.
По его словам, теперь охота на него будет караться законом.
Также он отметил, что проблематика такого явления, как браконьерство в Украине будет приоритетом министерства в этом году.
"Уменьшение проявлений этого явления останется для нас одним из приоритетных вызовов в 2018 году. Имею в виду и возможный пересмотр размеров штрафов и ликвидацию устаревшей неэффективной системы природоохранного надзора и контроля, которая является коррупционным пережитком прошлого и которую давно нужно ликвидировать", - написал он.
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