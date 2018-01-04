В Сирии 10 украинских моряков принудительно держат на арестованном судне, - СМИ

4 января, 2018, 08:52

10 украинских моряков не могут вернуться на родину из-за долгов судовладельца, арестованный корабль находится в Сирии в порту Тартус

Об этом рассказал руководитель проектов "Фонда помощи морякам "Ассоль" (Одесса) Андрей Шевченко, сообщает УНИАН.

По его словам, накануне в организацию обратились родственники моряков. В частности, речь шла о жителе Одессы, пятерых херсонцах, трех жителях Николаева и киевлянине. Как рассказал Шевченко, наши сограждане 4 месяца назад при посредничестве предприятия "Альянс Навигейшн" (Херсон) заключили контракт с турецким судовладельцем и отправились, как им обещали, в Ливан - на борт судна. Однако выяснилось, что судно находится в Сирии.

Капитан порта Тартус взял у украинцев паспорта и другие документы, которые отказался возвращать. Также выяснилось, что предыдущий экипаж почти 2 года не получал зарплату, а само судно Starshina Derov N. G в ужасном техническом состоянии. Ему запрещено заходить в порты Парижского меморандума.

Кроме того, и судно, и судовладелец под угрозой санкций за неоднократные суднозахождения в оккупированный Крым, а Starshina Derov N. G арестован за долги судовладельца по иску третьего лица.

Общий долг по заработной плате перед указанным экипажем превысил $50 тыс. На борту судна груза нет, и все это время оно ни разу не покидало пределы порта. Как отметил Шевченко, благодаря вмешательству дипломатических служб Украины удалось добиться того, чтобы на борт хотя бы в минимальном объеме поставлялись вода и провизия. Для этого представитель судовладельца перечисляет небольшую сумму местному агенту.

Судовладелец сообщил экипажу, что надеяться на получение заработной платы не стоит. При этом украинцы не могут вернуться на родину, поскольку капитан порта не дает разрешение покинуть борт судна. Документы морякам до сих пор не вернули.