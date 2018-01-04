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В России участились задержания украинцев-заробитчан, - омбудсмен


фото: mk
В России участились случаи несправедливого возбуждения дел против граждан Украины, которые работают там и собирались вернуться обратно или расторгнуть контракт

Об этом сказала уполномоченный парламента по правам человека Валерия Лутковская, информирует 112.ua.

"Увеличивается количество тех, кто задержан, кто выехал на работу на территорию РФ, был недоволен условиями контракта или выполнением контракта. Как только собирался вернуться обратно и разорвать контракт, оказывался за решеткой по обвинениям в том, что он перевозит курительные смеси с наркотиками. Количество таких людей увеличивается", - заявила Лутковская.

Также омбудсмен порекомендовала не ехать в Россию участникам Антитеррористической операции на Донбассе.

  • 2 января МИД Украины обратился к России с требованием подтвердить факт и разъяснить обстоятельства задержания в Москве участника АТО Олега Непогоды. Он в конце 2017 года уехал в Саратов к сестре. В СМИ сообщали, что Непогоду якобы задержали в Москве 24-25 декабря.
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