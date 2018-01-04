В России признали гибель двух своих военных во время обстрела авиабазы в Сирии
4 января, 2018, 09:54
В результате обстрела авиабазы Хмеймим в Сирии 31 декабря погибли двое военнослужащих
Об этом говорится в заявлении министерства обороны России, сообщает ТАСС.
Базу, которую используют российские военные, обстреляла из минометов "мобильная диверсионная группа боевиков".
При этом оборонное ведомство России объявило, что информация о потерях в результате обстрела базы Хмеймим семи самолетов не соответствует действительности. Получили самолеты какие-либо повреждения в результате обстрела, в сообщении оборонного ведомства не говорится.
- Вечером 3 января российские СМИ сообщили, что авиабаза Хмеймим в Сирии была поддана 31 декабря массированному минометному обстрелу, во время которого было уничтожено семь военных самолетов.
Читайте также
-
-
26 декабря, 2017 6 мощных смартфонов 2017 года, которые можно купить за одну зарплату
-
-
-
Читайте также
-
26 декабря, 2017 6 мощных смартфонов 2017 года, которые можно купить за одну зарплату
-
-