В России признали гибель двух своих военных во время обстрела авиабазы в Сирии

4 января, 2018, 09:54

В результате обстрела авиабазы Хмеймим в Сирии 31 декабря погибли двое военнослужащих

Об этом говорится в заявлении министерства обороны России, сообщает ТАСС.

Базу, которую используют российские военные, обстреляла из минометов "мобильная диверсионная группа боевиков".

При этом оборонное ведомство России объявило, что информация о потерях в результате обстрела базы Хмеймим семи самолетов не соответствует действительности. Получили самолеты какие-либо повреждения в результате обстрела, в сообщении оборонного ведомства не говорится.