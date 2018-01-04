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В России признали гибель двух своих военных во время обстрела авиабазы в Сирии


фото: tass
В результате обстрела авиабазы Хмеймим в Сирии 31 декабря погибли двое военнослужащих

Об этом говорится в заявлении министерства обороны России, сообщает ТАСС.

Базу, которую используют российские военные, обстреляла из минометов "мобильная диверсионная группа боевиков".

При этом оборонное ведомство России объявило, что информация о потерях в результате обстрела базы Хмеймим семи самолетов не соответствует действительности. Получили самолеты какие-либо повреждения в результате обстрела, в сообщении оборонного ведомства не говорится.

  • Вечером 3 января российские СМИ сообщили, что авиабаза Хмеймим в Сирии была поддана 31 декабря массированному минометному обстрелу, во время которого было уничтожено семь военных самолетов.
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