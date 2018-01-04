В "Киевстар" заявляют, что их обыскала ГФС

4 января, 2018, 18:52

Руководство компании "Киевстар" заявляет, что сегодня их главный офис обыскали представители Государственной фискальной службы

Об этом на своей странице в Facebook написал президент компании Петр Чернышов.

Он отметил, что сегодня утром с обысками в главный офис пришли около трех десятков налоговых полицейских. Они имели постановление Шевченковского районного суда Киева о разрешении провести обыск офиса.

"Что же они ищут в таком большом составе? Три соглашения, заключенные очень давно еще прошлым руководством компании, которые уже прекратили действие, и несколько десятков дополнительных документов к ним", - подчеркнул Чернышев.

Он напомнил, что "Киевстар" уже почти два года судится с ГФС. Последняя считает, что компания недоплатила в бюджет почти полтора миллиарда гривен.

"Мы считаем, что это дело придумали, ведь компания всегда исправно и в полном объеме перечисляет все налоги и сборы в бюджет страны. За 20 лет работы "Киевстар" заплатил в казну 52 млрд грн различных налогов и сборов", - отметил Чернышов.

При этом от поблагодарил служащих налоговой за то, что пришли на обыск "без оружия и масок", и добавил, что компания продолжает работать.

Отметим, в декабре Антимонопольный комитет Украины оштрафовал оператора мобильной связи "Киевстар" на 21 млн грн из-за лжи абонентам.