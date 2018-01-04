В "Киевстар" заявляют, что их обыскала ГФС
Об этом на своей странице в Facebook написал президент компании Петр Чернышов.
Он отметил, что сегодня утром с обысками в главный офис пришли около трех десятков налоговых полицейских. Они имели постановление Шевченковского районного суда Киева о разрешении провести обыск офиса.
"Что же они ищут в таком большом составе? Три соглашения, заключенные очень давно еще прошлым руководством компании, которые уже прекратили действие, и несколько десятков дополнительных документов к ним", - подчеркнул Чернышев.
Он напомнил, что "Киевстар" уже почти два года судится с ГФС. Последняя считает, что компания недоплатила в бюджет почти полтора миллиарда гривен.
"Мы считаем, что это дело придумали, ведь компания всегда исправно и в полном объеме перечисляет все налоги и сборы в бюджет страны. За 20 лет работы "Киевстар" заплатил в казну 52 млрд грн различных налогов и сборов", - отметил Чернышов.
При этом от поблагодарил служащих налоговой за то, что пришли на обыск "без оружия и масок", и добавил, что компания продолжает работать.
Отметим, в декабре Антимонопольный комитет Украины оштрафовал оператора мобильной связи "Киевстар" на 21 млн грн из-за лжи абонентам.
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