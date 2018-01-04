В порты Крыма в декабре вошли 26 судов-нарушителей, и не все из России
4 января, 2018, 22:50
В период с 1 декабря 2017 года по 1 января 2018 года зафиксированы заходы 26 грузовых судов-нарушителей в порты оккупированного Крыма
Об этом сообщает пресс-центр Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
Отмечается, что указанные корабли в целом 82 раза заходили в порты Керчи, Севастополя и Феодосии. 25 судов были под флагом России и 1 судно под флагом Республики Сьерра-Леоне.
"Следует заметить, что на рейде в акватории портов, которые используются для стоянки судов, были зафиксированы корабли Республики Молдова, Мальты, Того, Палау, Федерации Сент-Кристофер и Невис и Союза Коморских Островов", - подчеркнули в Министерстве.
- Морские порты Крыма закрыты на основании распоряжения Кабинета министров от 30.04.2014 № 578-р.
- Согласно нему, заход судов под иностранными флагами в закрытые морские порты и терминалы, расположенные на территории полуострова, будет рассматриваться как нарушение норм международного права как действия, подрывающие суверенитет Украины. Это влечет за собой ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов, в том числе уголовную.
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