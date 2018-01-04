В Николаеве госпитализировали более 30 человек из-за вспышки гепатита

4 января, 2018, 09:13

В Николаеве зафиксирована вспышка гепатита А, госпитализированы 6 детей и 26 взрослых

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной государственной администрации.

Сейчас известно, что большинство больных проживают в Заводском районе Николаева. Среди возможных путей заражения могут быть некачественная вода и продукты без надлежащей термической обработки, несоблюдение правил гигиены. 15 госпитализированным уже подтвердили диагноз.

В администрации напомнили, что для предотвращения заражения гепатитом А необходимо пить исключительно кипяченую воду, соблюдать гигиену рук и тела, чистоты посуды, употреблять только качественные продукты после их термической обработки.

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Советник главы ОГА Евгений Шевченко подчеркнул, что сезонное повышение заболеваемости острым вирусным гепатитом А в Николаевской области наблюдается ежегодно. Так, в 2016 году заболело 58 человек, из них 35–дети; в 2017 году заболело 43 человека, из них 12 детей.