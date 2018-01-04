В Киеве побит температурный рекорд: ночь была теплой, как в конце октября

4 января, 2018, 13:14

4 января в Киеве наблюдалась самая теплая ночь с 1881 года

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Столбик термометра не опустился ниже +3,5°, что на 1,1° выше предыдущего исторического значения температуры для этой даты, которое было зарегистрировано еще в 1920 году.

В обсерватории отмечают, что такая температура по климатической норме соответствует концу октября.