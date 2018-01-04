В Киеве побит температурный рекорд: ночь была теплой, как в конце октября
4 января, 2018, 13:14
4 января в Киеве наблюдалась самая теплая ночь с 1881 года
Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.
Столбик термометра не опустился ниже +3,5°, что на 1,1° выше предыдущего исторического значения температуры для этой даты, которое было зарегистрировано еще в 1920 году.
В обсерватории отмечают, что такая температура по климатической норме соответствует концу октября.
- 26 декабря температура в Украине поднялась на 8 градусов выше нормы и установила новый рекорд за 136 лет.
- Ночь на 29 декабря стала самой теплой за 136 лет наблюдений за погодой в Киеве.
Читайте также
-
-
-
-
-
28 декабря, 2017 Прощание Кличко и бой за $600 млн. Чем запомнился 2017 год в боксе