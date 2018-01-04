 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Киеве побит температурный рекорд: ночь была теплой, как в конце октября

4 января в Киеве наблюдалась самая теплая ночь с 1881 года

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Столбик термометра не опустился ниже +3,5°, что на 1,1° выше предыдущего исторического значения температуры для этой даты, которое было зарегистрировано еще в 1920 году.

В обсерватории отмечают, что такая температура по климатической норме соответствует концу октября.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 января, 2018 четверг

больше новостей

4 января, 2018 четверг

3 января, 2018 среда

2 января, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать