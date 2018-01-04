В КНДР обломки ракеты упали на город

4 января, 2018, 10:34

В КНДР после запуска ракеты Hwasong-12 ее обломки упали в промышленной зоне города Токхон

Об этом сообщает The Diplomat.

Согласно источнику в правительстве США, знакомому с программой вооружений Северной Кореи, двигатели первой ступени ракеты отказали примерно через минуту после запуска, что привело к катастрофе.

Запущенная 28 апреля прошлого года с северокорейской базы ПВО в южной части Пхеньяна баллистическая ракета средней дальности Hwasong-12 не взлетела выше 70 км и упала в городе Токхон, нанеся убытков комплексу промышленных или сельскохозяйственных зданий.

Утверждается, что, учитывая непродолжительное время полета, взрыв мог иметь значительную мощность из-за большого объем неиспользованного топлива. Однако количество жертв вряд ли было значительным, поскольку ракета упала на территорию промышленной зоны в нерабочее время.

Читайте также: КНДР запустила ракету на безумную высоту 4500 километров. Она долетит до всех штатов США

EXCLUSIVE: When a North Korean Missile Accidentally Hit a North Korean City https://t.co/zjOXkfwruS pic.twitter.com/9Zsvj515ug — The Diplomat (@Diplomat_APAC) 3 января 2018 г.