В КНДР обломки ракеты упали на город
Об этом сообщает The Diplomat.
Согласно источнику в правительстве США, знакомому с программой вооружений Северной Кореи, двигатели первой ступени ракеты отказали примерно через минуту после запуска, что привело к катастрофе.
Запущенная 28 апреля прошлого года с северокорейской базы ПВО в южной части Пхеньяна баллистическая ракета средней дальности Hwasong-12 не взлетела выше 70 км и упала в городе Токхон, нанеся убытков комплексу промышленных или сельскохозяйственных зданий.
Утверждается, что, учитывая непродолжительное время полета, взрыв мог иметь значительную мощность из-за большого объем неиспользованного топлива. Однако количество жертв вряд ли было значительным, поскольку ракета упала на территорию промышленной зоны в нерабочее время.
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EXCLUSIVE: When a North Korean Missile Accidentally Hit a North Korean City https://t.co/zjOXkfwruS pic.twitter.com/9Zsvj515ug— The Diplomat (@Diplomat_APAC) 3 января 2018 г.
- Напомним, ранее Южная Корея предложила КНДР договориться об участии северокорейских спортсменов в зимней Олимпиаде.
- Дональд Трамп и Ким Чен Ын обменялись угрозами применить "ядерные кнопки".
- Япония уже хочет купить ракеты, которые могут ударить по КНДР.
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