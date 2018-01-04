В Чернигове полиция нашла похищенные памятники Коцюбинского и Пушкина

4 января, 2018, 11:46

Полиция нашла бронзовые бюсты Михаила Коцюбинского и Александра Пушкина, похищенные недавно в Чернигове

Об этом сообщает BBC Украина.

Полиция обещает позже сообщить подробности этой ситуации.

Народный депутат Сергей Березенко рассказал в Facebook, что бюсты нашли возле городского парка.

"Поздно ночью сотрудники Национальной полиции при содействии оперативных данных УСБУ на Кордовке возле городского парка нашли похищенные бюсты Коцюбинского и Пушкина", - написал Березенко.

Отметим, что 100-килограммовый бюст Коцюбинского исчез в ночь на 18 декабря. А утром 31 декабря стало известно, что неизвестные украли бюст Пушкина.