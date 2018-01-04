В Британии задержали шестерых неонацистов, которых подозревают в терроризме
Об этом сообщает пресс-служба полицейского подразделения по борьбе с терроризмом Западного Мидлэнд (Великобритания), информирует Birmingham Mail.
Все задержанные взяты под стражу на 48 часов в соответствии со статьей 41 британского Акта о терроризме 2000 года.
Пятеро мужчин и одна женщина в возрасте от 21 до 37 лет в течение длительного времени находились в поле зрения правоохранительных органов.
В декабре 2016 года британские власти признали National Action запрещенной организацией после того, как та поздравила убийство политика Лейбористской партии Джо Кокс. Ряд британских военнослужащих предстали перед судом по обвинениям в связях с National Action.
Кокс была активной участницей кампании за сохранение членства в Евросоюзе, а также выступала за то, чтобы Британия приняла как можно больше детей сирийских беженцев. Ее убийство произошло незадолго до референдума по поводу дальнейшего пребывания Великобритании в составе ЕС и получило широкий общественный резонанс.
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