В Британии задержали шестерых неонацистов, которых подозревают в терроризме

4 января, 2018, 08:31

В Великобритании задержали шестерых человек, которые, предположительно, являются членами неонацистского движения National Action

Об этом сообщает пресс-служба полицейского подразделения по борьбе с терроризмом Западного Мидлэнд (Великобритания), информирует Birmingham Mail.

Все задержанные взяты под стражу на 48 часов в соответствии со статьей 41 британского Акта о терроризме 2000 года.

Пятеро мужчин и одна женщина в возрасте от 21 до 37 лет в течение длительного времени находились в поле зрения правоохранительных органов.

В декабре 2016 года британские власти признали National Action запрещенной организацией после того, как та поздравила убийство политика Лейбористской партии Джо Кокс. Ряд британских военнослужащих предстали перед судом по обвинениям в связях с National Action.

Кокс была активной участницей кампании за сохранение членства в Евросоюзе, а также выступала за то, чтобы Британия приняла как можно больше детей сирийских беженцев. Ее убийство произошло незадолго до референдума по поводу дальнейшего пребывания Великобритании в составе ЕС и получило широкий общественный резонанс.