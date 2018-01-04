Уже 33 жителя Николаева в больнице из-за гепатита, среди них - 6 детей

4 января, 2018, 15:49

В Николаевской области из-за гепатита А уже госпитализировали 33 человека, сейчас врачи проверяют их состояние здоровья

Об этом говорится в сообщении Николаевской областной государственной администрации.

По информации Николаевской ОГА, сейчас известно про 33 человек, попавших в больницу из-за подозрения на гепатит, у 16 из них уже подтвержден диагноз. Среди госпитализированных находится 6 детей, у одного из них подтвержден диагноз.

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Руководитель областного управления охраны здоровья ОГА заверил, что меры по доставке дополнительных препаратов на случай необходимости уже разработаны. При необходимости их могут ввести в действие в любой момент.

Руководство местной детской инфекционной больницы заверило, что сейчас у них хватает и мест, и препаратов для больных.

Администрацией области назначены проверки качества питьевой воды в школах и университетах, а также в стационарных пунктах разлива.