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Украинцев призывают не ездить в Россию: МИД рассказал о провокациях, которые готовит ФСБ

Украинцам становится все опаснее ездить в Россию, ведь там участились случаи их задержания

Об этом сообщает пресс-центр Министерства иностранных дел Украины в своем аккаунте в Twitter.

В ведомстве напомнили о данных СБУ относительно того, что российские спецслужбы совершили очередную антиукраинскую провокацию, незаконно задержав в Москве гражданина Украины, участника антитеррористической операции Олега Негоду, который ехал к своим родственникам.

Это означает, что российское ФСБ охотится на украинцев на российской территории и поездки в страну-агрессора являются крайне опасными.

"Путешествие украинцев в России - нередко билет в один конец. Подтверждено и задокументировано. Так стоит ли рисковать собственной свободой и приносить мучения родным?!", - подчеркнули в МИД.

  • 2 января МИД Украины обратился к России с требованием подтвердить факт и разъяснить обстоятельства задержания в Москве участника АТО Олега Негоды. Он в конце 2017 года уехал в Саратов к сестре. В СМИ сообщали, что Негоду якобы задержали в Москве 24-25 декабря.
  • Уполномоченный парламента по правам человека Валерия Лутковская заявила, что в России участились случаи несправедливого возбуждения дел против граждан Украины, которые работают там и собирались вернуться обратно или расторгнуть контракт.
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