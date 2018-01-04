Украинцев призывают не ездить в Россию: МИД рассказал о провокациях, которые готовит ФСБ

4 января, 2018, 20:59

Украинцам становится все опаснее ездить в Россию, ведь там участились случаи их задержания

Об этом сообщает пресс-центр Министерства иностранных дел Украины в своем аккаунте в Twitter.

В ведомстве напомнили о данных СБУ относительно того, что российские спецслужбы совершили очередную антиукраинскую провокацию, незаконно задержав в Москве гражданина Украины, участника антитеррористической операции Олега Негоду, который ехал к своим родственникам.

Это означает, что российское ФСБ охотится на украинцев на российской территории и поездки в страну-агрессора являются крайне опасными.

"Путешествие украинцев в России - нередко билет в один конец. Подтверждено и задокументировано. Так стоит ли рисковать собственной свободой и приносить мучения родным?!", - подчеркнули в МИД.

Путешествие украинцев в России - нередко билет в один конец. Подтверждено и задокументировано. Так стоит ли рисковать собственной свободой и приносить мучения родным?!.. https://t.co/m9LLShviXH pic.twitter.com/DyD9P3njOi — Украинцам в мире (@UkrZaKordonom) 4 января 2018 г.