Украинцев призывают не ездить в Россию: МИД рассказал о провокациях, которые готовит ФСБ
Об этом сообщает пресс-центр Министерства иностранных дел Украины в своем аккаунте в Twitter.
В ведомстве напомнили о данных СБУ относительно того, что российские спецслужбы совершили очередную антиукраинскую провокацию, незаконно задержав в Москве гражданина Украины, участника антитеррористической операции Олега Негоду, который ехал к своим родственникам.
Это означает, что российское ФСБ охотится на украинцев на российской территории и поездки в страну-агрессора являются крайне опасными.
"Путешествие украинцев в России - нередко билет в один конец. Подтверждено и задокументировано. Так стоит ли рисковать собственной свободой и приносить мучения родным?!", - подчеркнули в МИД.
Путешествие украинцев в России - нередко билет в один конец. Подтверждено и задокументировано. Так стоит ли рисковать собственной свободой и приносить мучения родным?!.. https://t.co/m9LLShviXH pic.twitter.com/DyD9P3njOi— Украинцам в мире (@UkrZaKordonom) 4 января 2018 г.
- 2 января МИД Украины обратился к России с требованием подтвердить факт и разъяснить обстоятельства задержания в Москве участника АТО Олега Негоды. Он в конце 2017 года уехал в Саратов к сестре. В СМИ сообщали, что Негоду якобы задержали в Москве 24-25 декабря.
- Уполномоченный парламента по правам человека Валерия Лутковская заявила, что в России участились случаи несправедливого возбуждения дел против граждан Украины, которые работают там и собирались вернуться обратно или расторгнуть контракт.
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