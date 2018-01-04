У НАТО впервые за 69 лет появился гимн

4 января, 2018, 21:42

Руководство Североатлантического альянса впервые ввело официальный гимн организации

Соответствующее решение было принято 3 января, сообщает пресс-центр организации.

Мелодию создали еще для сороковой годовщины НАТО в 1989 году, гимн написал капитан Андре Рейхлинг - дирижер Люксембургского военного оркестра.

С тех пор он играл на многих мероприятиях НАТО, включая последнюю встречу глав стран и правительств союзных государств в мае 2017 года.