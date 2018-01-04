 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

У НАТО впервые за 69 лет появился гимн

Руководство Североатлантического альянса впервые ввело официальный гимн организации

Соответствующее решение было принято 3 января, сообщает пресс-центр организации.

Мелодию создали еще для сороковой годовщины НАТО в 1989 году, гимн написал капитан Андре Рейхлинг - дирижер Люксембургского военного оркестра.

С тех пор он играл на многих мероприятиях НАТО, включая последнюю встречу глав стран и правительств союзных государств в мае 2017 года.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 января, 2018 четверг

больше новостей

4 января, 2018 четверг

3 января, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать