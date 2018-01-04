Температура в Украине поднимается быстрее, чем на Земле в среднем, - Укргидрометцентр
Об этом рассказал в эфире Радио Свобода директор Укргидрометрцентра Николай Кульбида.
В Украине, как и во всем мире, начиная с 80-х годов прошлого века, начался ощутимый рост годовой температуры воздуха. За эти 40 лет температура холодных месяцев выросла на 2-2,5 градуса. Значительно сократилась продолжительность зимнего периода, отмечает Кульбида.
Также увеличилось количество тепловых рекордов летом. Так в течение последних 20 лет практически на всей территории Украины температура уже достигла 40-42 градусов тепла.
"Что касается Украины, то глобальные и региональные тенденции почти близки, хотя на территории Украины среднегодовая температура повышается даже быстрее, чем в целом в среднем по территории земного шара", - рассказывает директор Укргидрометрцентру.
По его словам, причиной является глобальное потепление. А увеличение количества опасных природных явлений, таких как ураганы, страшные снегопады, наводнения, очень сильные ливни, продолжительные дожди сигнализирует о разбалансированной климатической системе, при которой и возникают аномальные проявления погодных условий.
Кульбида также отметил, что теплая зима положительно влияет на засеянные озимые культуры. При таких условиях они продолжают вегетацию и не замерзают.
- 26 и 29 декабря в Украине установили новые тепловые рекорды. Температура поднялась до максимальных значений за 136 лет. В частности, 26 декабря температура находилась на 8 градусов выше нормы.
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