Температура в Украине поднимается быстрее, чем на Земле в среднем, - Укргидрометцентр

4 января, 2018, 17:26

Высокие температуры зимой - признак нестабильной климатической системы и глобального потепления

Об этом рассказал в эфире Радио Свобода директор Укргидрометрцентра Николай Кульбида.

В Украине, как и во всем мире, начиная с 80-х годов прошлого века, начался ощутимый рост годовой температуры воздуха. За эти 40 лет температура холодных месяцев выросла на 2-2,5 градуса. Значительно сократилась продолжительность зимнего периода, отмечает Кульбида.

Также увеличилось количество тепловых рекордов летом. Так в течение последних 20 лет практически на всей территории Украины температура уже достигла 40-42 градусов тепла.

"Что касается Украины, то глобальные и региональные тенденции почти близки, хотя на территории Украины среднегодовая температура повышается даже быстрее, чем в целом в среднем по территории земного шара", - рассказывает директор Укргидрометрцентру.

По его словам, причиной является глобальное потепление. А увеличение количества опасных природных явлений, таких как ураганы, страшные снегопады, наводнения, очень сильные ливни, продолжительные дожди сигнализирует о разбалансированной климатической системе, при которой и возникают аномальные проявления погодных условий.

Кульбида также отметил, что теплая зима положительно влияет на засеянные озимые культуры. При таких условиях они продолжают вегетацию и не замерзают.