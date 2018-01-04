Тело правозащитницы Ноздровской отправили на дополнительную экспертизу

4 января, 2018, 18:04

По просьбе родственников, следствие отправило тело правозащитницы Ирины Ноздровской на повторную экспертизу

Об этом сообщил глава пресс-службы Нацполиции Киевской области Николай Жукович, передает "Укринформ".

По словам Жуковича, специалисты должны выяснить, каким предметом женщине были нанесены телесные повреждения, точное время смерти и время пребывания тела в воде.

На дополнительной экспертизе также исследуют состав крови и содержимое желудка Ноздровской на содержание определенных веществ.

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