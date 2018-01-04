Тело правозащитницы Ноздровской отправили на дополнительную экспертизу
4 января, 2018, 18:04
По просьбе родственников, следствие отправило тело правозащитницы Ирины Ноздровской на повторную экспертизу
Об этом сообщил глава пресс-службы Нацполиции Киевской области Николай Жукович, передает "Укринформ".
По словам Жуковича, специалисты должны выяснить, каким предметом женщине были нанесены телесные повреждения, точное время смерти и время пребывания тела в воде.
На дополнительной экспертизе также исследуют состав крови и содержимое желудка Ноздровской на содержание определенных веществ.
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- Напомним, 1 января около 12:00 обнаженное тело правозащитницы Ноздровской нашли в реке у Демидова.
- Ноздровская занималась делом расследования гибели своей сестры Светланы Сапатинськои, которую 30 сентября 2015 в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Росошанский. В мае 2017 года Росошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.
- 28 декабря Ноздровская не дала выпустить по амнистии Росошанского.
- Ноздровская последний раз выходила на связь 29 декабря в 17:00, когда звонила своей матери. Поиски пропавшей правозащитницы осуществляли полицейские и волонтеры.
- Смерть правозащитницы Ноздровской расследуют как убийство.
- Полиция вызвала на допрос экс-жениха убитой правозащитницы.
- Полиция допросила около 50 человек по делу об убийстве.
- 2 января во Киеве на улице Владимирской под областным управлением полиции в Киевской области проходил митинг с требованием расследовать убийство Ноздровской. На митинг вышли около 500 человек.
- Дочке и родителям Ноздровской предоставят государственную охрану.
- Полиция не рассматривает версию самоубийства Ноздровской.
- Следствие отрабатывает четыре основные версии убийства правозащитницы.
- Дочь Ноздровской рассказала, кого подозревает в убийстве матери.
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