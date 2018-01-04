Ситуация близкая к экологическому бедствию. Чийгоз рассказал, как Россия уничтожает Крым

4 января, 2018, 20:17

Сейчас ситуация в аннексированном Россией Крыму близка к экологической катастрофе, полуостров невозможно узнать

Об этом заявил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз в эфире канала "112 Украина".

Он отметил, что действия кремлевской власти на полуострове приведут к экологическому бедствию. В частности, Россия не планировала после оккупации сделать полуостров образцово-показательным регионом. По его словам, сейчас Крым очень сильно уничтожили.

"Меня везли в машине, мешок на голове. Но я по этой дороге Симферополь - Бахчисарай десятки раз ездил, это основная трасса моей жизни. И я не узнал дорогу, настолько все изменилось в Крыму... Все вырубают, уничтожают, там мрак. Остров-лагерь в буквальном смысле. Зона, совмещенная с военной базой", - подчеркнул Чийгоз.

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