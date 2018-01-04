Ситуация близкая к экологическому бедствию. Чийгоз рассказал, как Россия уничтожает Крым
Об этом заявил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз в эфире канала "112 Украина".
Он отметил, что действия кремлевской власти на полуострове приведут к экологическому бедствию. В частности, Россия не планировала после оккупации сделать полуостров образцово-показательным регионом. По его словам, сейчас Крым очень сильно уничтожили.
"Меня везли в машине, мешок на голове. Но я по этой дороге Симферополь - Бахчисарай десятки раз ездил, это основная трасса моей жизни. И я не узнал дорогу, настолько все изменилось в Крыму... Все вырубают, уничтожают, там мрак. Остров-лагерь в буквальном смысле. Зона, совмещенная с военной базой", - подчеркнул Чийгоз.
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- Напомним, 25 октября Чийгоза и Умерова, осужденных в оккупированном Крыму, выдали Турции.
- Российский журналист Антон Наумлюк сообщил на своей странице в Facebook, что Умеров и Чийгоз помилованы секретными указами президента России.
- Адвокат Николай Полозов заявил, что Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз не просили у Владимира Путина помилования.
- Ильми Умеров заявил, что попытается вернуться в оккупированный Крым.
- Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза наградили орденами "За заслуги" 2-й и 3-й степеней.
- Турецкий телеканал Haberturk сообщил, что Турция обменяла Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова на россиян Александра Смирнова и Юрия Анисимова, арестованных по подозрению в шпионаже и убийстве.
- Умеров и Чийгоз требуют рассекретить указы об их помиловании и объяснить, почему их насильно вывезли из Крыма.
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