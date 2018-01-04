4 января, 2018, 10:51

По прогнозам, в конце недели в Украине будет царить весна посреди зимы. Холода придут только с 9 января

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.

В течение сегодняшнего и завтрашнего дня температура воздуха ожидается в пределах 2-6 градусов тепла. Немного холоднее будет на востоке, в Днепре, Донецке, Луганске и Харькове, где температура уже снизилась до нуля и ниже. Завтра в тех областях также будет прохладнее. На юге страны ожидают до 8 со знаком плюс.

По Украине будут осадки, преимущественно в виде дождя и мороси. На востоке возможен небольшой мокрый снег. Никаких сильных снегопадов не предвидится.

Среди опасных явлений ближайших дней возможен туман, который опасен для водителей, и схождения лавин в Карпатах из-за теплой погоды.

Синоптик Наталья Диденко, отмечает, что сильный ураган "Элеонор", который прошелся по Франции, Германии, Нидерландах и Бельгии, не навредит Украине. Максимум, что он может сделать, это спровоцировать осадки в западных областях. Никакого мощного штормового ветра не предвидится.

Во Франции из-за шторма "Элеонор" пострадали 15 граждан, погиб 1 человек. В Германии затопило дороги, а в Нидерландах отменили более 200 авиарейсов.