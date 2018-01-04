Свитолина вышла в полуфинал престижного турнира в Австралии

4 января, 2018, 14:53

Украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в полуфинал турнира WTA в австралийском Брисбене

В 1/4 финала соревнований первая ракетка Украины победила британку Иоганну Конту - 1:6, 7:6, 3:2, сообщает официальный сайт турнира с призовым фондом $1 млн.

Свитолина отдала сопернице первый сет, сравняла счет во втором и повела в третьей партии - 3:2. После этого Конта отказалась от дальнейшего продолжения матча из-за травмы бедра.

Свитолина начала выступление на турнире в Брисбене с победы над испанкой Карлой Суарес Наварро.

В полуфинале украинка встретится с действующей победительницей турнира - Каролиной Плишковой из Чехии.

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