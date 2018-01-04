 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Свитолина вышла в полуфинал престижного турнира в Австралии


фото: twitter.com/brisbanetennis
Украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в полуфинал турнира WTA в австралийском Брисбене

В 1/4 финала соревнований первая ракетка Украины победила британку Иоганну Конту - 1:6, 7:6, 3:2, сообщает официальный сайт турнира с призовым фондом $1 млн.

Свитолина отдала сопернице первый сет, сравняла счет во втором и повела в третьей партии - 3:2. После этого Конта отказалась от дальнейшего продолжения матча из-за травмы бедра.

  • Свитолина начала выступление на турнире в Брисбене с победы над испанкой Карлой Суарес Наварро.
  • В полуфинале украинка встретится с действующей победительницей турнира - Каролиной Плишковой из Чехии.

Читайте также: 10 величайших побед украинских спортсменов в 2017 году

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 января, 2018 четверг

больше новостей

4 января, 2018 четверг

3 января, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать