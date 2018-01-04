Стало известно, как долго в Рождественскую ночь будет работать киевское метро
4 января, 2018, 18:36
Столичное метро будет работать на три часа дольше в Рождественскую ночь
Об этом сообщает пресс-центр киевского метрополитена на своей странице в Facebook.
В ведомстве отметили, что последний поезд отправляется с каждой станции метро в разное время. В частности, из центра города он уедет около 3:15 ночи.
"Дополнительные часы работы добавляются к обычному расписанию каждой станции, размещенному на входе и на платформе", - подытожили в пресс-центре.
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