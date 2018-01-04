США и Южная Корея остановят военные учения на время Олимпиады, куда может поехать КНДР
4 января, 2018, 19:54
Власти США и Южной Кореи согласились приостановить военные учения, пока на территории последней будут проходить Зимние Олимпийские игры
Об этом сообщает агентство Reuters.
Таким образом президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и глава США Дональд Трамп во время телефонного разговора договорились приостановить военные учения, чтобы обеспечить безопасность будущих Зимних игр. Последние состоятся в городе Пхьончхан с 9 по 25 февраля.
Трамп отметил, что США отправят на Олимпиаду "делегацию высокого уровня". Собеседники также согласились продолжить кампанию максимального давления на Северную Корею".
- Отметим, ранее 4 января Трамп заявил, что считает предстоящие переговоры между КНДР и Южной Кореей "хорошей вещью". Именно во время этих переговоров будет обсуждаться возможное участие КНДР в Олимпиаде-2018.
- Напомним, ранее Южная Корея предложила КНДР договориться об участии северокорейских спортсменов в зимней Олимпиаде.
- Впоследствии Ким Чен Ын восстановил линию спецсвязи с Южной Кореей.
- Дональд Трамп и Ким Чен Ын обменялись угрозами применить "ядерные кнопки".
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