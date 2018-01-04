США и Южная Корея остановят военные учения на время Олимпиады, куда может поехать КНДР

4 января, 2018, 19:54

Власти США и Южной Кореи согласились приостановить военные учения, пока на территории последней будут проходить Зимние Олимпийские игры

Об этом сообщает агентство Reuters.

Таким образом президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и глава США Дональд Трамп во время телефонного разговора договорились приостановить военные учения, чтобы обеспечить безопасность будущих Зимних игр. Последние состоятся в городе Пхьончхан с 9 по 25 февраля.

Трамп отметил, что США отправят на Олимпиаду "делегацию высокого уровня". Собеседники также согласились продолжить кампанию максимального давления на Северную Корею".