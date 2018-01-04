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Следующий обмен пленными может пройти по схеме 10 на 10, - глава УПЦ МП


фото: church.ua
Руководство УПЦ МП утверждает, что процесс обмена заложниками на Донбассе продолжится, ведь уже подан список обмена по схеме 10 на 10

Об этом заявил предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата, митрополит Онуфрий, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы подали новые списки со своими предложениями, на той стороне они будут рассматриваться и будут переговоры. Списки небольшие, человек 10 на 10 примерно мы подали", - подчеркнул он.

Онуфрий отметил, что освобожденные украинцы также могут присоединиться к дальнейшему процессу обмена. В частности, они могут сообщить, кто еще остался в тюрьмах оккупантов. Такая информация будет полезной, ведь, по его словам, процесс идентификации таких людей является достаточно сложным.

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