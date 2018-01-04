Следующий обмен пленными может пройти по схеме 10 на 10, - глава УПЦ МП
Об этом заявил предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата, митрополит Онуфрий, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Мы подали новые списки со своими предложениями, на той стороне они будут рассматриваться и будут переговоры. Списки небольшие, человек 10 на 10 примерно мы подали", - подчеркнул он.
Онуфрий отметил, что освобожденные украинцы также могут присоединиться к дальнейшему процессу обмена. В частности, они могут сообщить, кто еще остался в тюрьмах оккупантов. Такая информация будет полезной, ведь, по его словам, процесс идентификации таких людей является достаточно сложным.
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- Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся масштабный обмен пленными - с оккупированной территории вернулись 73 украинца.
- В числе украинцев, освобожденных из плена российских боевиков на Донбассе, - "киборги", и другие украинские бойцы, общественные активисты и волонтеры, а также ученый-историк Игорь Козловский.
- Председатель СБУ Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются в заложниках 103 человека.
- Украинская сторона и террористы "ЛНР/ДНР" начали переговоры по новому обмену пленными - готовятся вернуть еще 25 украинцев.
- На военном аэродроме в Борисполе освобожденных украинцев встретили несколько сотен людей - родственники, друзья и неравнодушные граждане.
- Украинская сторона готова к серьезным компромиссам для продолжения процесса освобождения украинцев, заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
- СБУ проверит освобожденных заложников по связям с российскими спецслужбами.
- Несколько освобожденных из плена "Л/ДНР" заложников отказались от лечения из-за нежелания оказаться под давлением общественности и прессы.
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