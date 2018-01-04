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Сколько украинцев на самом деле получили статус беженца в Польше. Ответ МИД

По данным украинского Министерства иностранных дел, за два года меньше сотни украинцев получили статус беженца в Польше

Об этом в своем аккаунте в Twitter написал министр иностранных дел Павел Климкин.

Он отметил, что за последние 2 года такой статус в Польше получили 88 украинцев. При этом почти 300 тысяч граждан получили разрешение на работу, а более 2 миллионов - визы, "потратив несколько млрд евро (польская статистика)".

"Мне, как математику, такое соотношение кажется очень симпатичными для польской экономики. Даже не учитывая того, что именно украинцы спасают конкурентоспособность экономики Польши", - подчеркнул Климкин.

Отметим, накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна приняла у себя 1,5 миллиона украинцев, и большинство из них приехали с территорий, охваченных войной.

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