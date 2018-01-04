Сколько украинцев на самом деле получили статус беженца в Польше. Ответ МИД
Об этом в своем аккаунте в Twitter написал министр иностранных дел Павел Климкин.
Он отметил, что за последние 2 года такой статус в Польше получили 88 украинцев. При этом почти 300 тысяч граждан получили разрешение на работу, а более 2 миллионов - визы, "потратив несколько млрд евро (польская статистика)".
"Мне, как математику, такое соотношение кажется очень симпатичными для польской экономики. Даже не учитывая того, что именно украинцы спасают конкурентоспособность экономики Польши", - подчеркнул Климкин.
Отметим, накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна приняла у себя 1,5 миллиона украинцев, и большинство из них приехали с территорий, охваченных войной.
Беженцы – это категория международного права. Им нужно помогать. За 2 года такой статус в Польше получили 88 украинцев. При этом почти 300 тыс. получили разрешение на работу, а более 2 млн – визы, потратив несколько млрд евро (польская статистика:))) 1/2 https://t.co/Bkxd0LSJ9Y— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 января 2018 г.
- Напомним, польские чиновники во время дискуссий с европейскими чиновниками регулярно рассказывают о тысячах украинских беженцев, которым Польша якобы дала приют.
- По данным посольства Украины в Польше, за год статус беженца в Польше получили 56 украинцев.
- Заявления Польши о десятках тысяч беженцев из Украины являются неправдивыми и служат оправданием перед Евросоюзом в связи с нежеланием соблюдать его миграционной политики, заявила руководитель консульского отдела посольства Украины в Польше Светлана Крыса.
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