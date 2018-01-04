Путин продлил запрет на перевозки украинских товаров через Россию
4 января, 2018, 16:18
Президент Владимир Путин еще на полгода продлил ограничения на транзит украинских товаров по территории России
Соответствующий указ обнародован на Официальном портале правовой информации России.
Таким образом российский президент продлил ограничения на международные транзитные перевозки грузов из Украины в Казахстан и Киргизию через территорию России до 30 июня 2018 года.
- Напомним, с июля 2016 года Россия ввела дополнительные ограничения в отношении транзита товаров из Украины.
- По информации Мининфраструктуры, указанные изменения могут временно вызвать полную остановку транзита товаров из Украины через территорию РФ, не только в Республику Казахстан и Кыргызскую Республику, но и для третьих стран.
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