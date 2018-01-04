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Приравнял украинскую власть к инквизиции: в список "Миротворца" попал советский композитор

Композитор Владимир Быстряков попал в базу центра "Миротворец" за публичную поддержку российской агрессии в Украине

Об этом сообщает пресс-центр "Миротворец" на своей странице в Facebook.

На странице, где разместили сведения о композиторе, указывается, что он публично высказывал антиукраинскую пропаганду и поддерживал войска России в зоне АТО.

Быстряков также как-то заявил, что украинская власть убивает культуру "черными списками", из-за которых она "превзошла времена инквизиции".

 

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