 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Порошенко подписал закон о противодействии домашнему насилию

Президент Петр Порошенко подписал закон № 2229-VIII "О предотвращении и противодействии домашнему насилию"

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Документом предусматривается внедрение комплексного подхода к борьбе с домашним насилием, существенное дополнение существующих инструментов такой борьбы, введение новых определений терминов, и других норм, направленных на улучшение защиты пострадавших от домашнего насилия.

В частности, законом предусмотрено создание и обеспечение функционирования Единого государственного реестра случаев домашнего насилия.

Документ направлен на согласование положений действующего законодательства Украины в сфере противодействия домашнему насилию и насилию в отношении женщин и адаптации его к европейским стандартам, обеспечивающим подготовку базы для ратификации Стамбульской конвенции.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 января, 2018 четверг

больше новостей

4 января, 2018 четверг

3 января, 2018 среда

2 января, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать