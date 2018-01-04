Порошенко подписал закон о противодействии домашнему насилию
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Документом предусматривается внедрение комплексного подхода к борьбе с домашним насилием, существенное дополнение существующих инструментов такой борьбы, введение новых определений терминов, и других норм, направленных на улучшение защиты пострадавших от домашнего насилия.
В частности, законом предусмотрено создание и обеспечение функционирования Единого государственного реестра случаев домашнего насилия.
Документ направлен на согласование положений действующего законодательства Украины в сфере противодействия домашнему насилию и насилию в отношении женщин и адаптации его к европейским стандартам, обеспечивающим подготовку базы для ратификации Стамбульской конвенции.
- Отметим, что 6 декабря верховная Рада приняла законопроект №4952, которым ввела уголовную ответственность за домашнее насилие и принуждение к браку.
- 7 декабря парламент принял закон о предотвращении и противодействии домашнему насилию.
Читайте также
-
-
-
-
-
28 декабря, 2017 Прощание Кличко и бой за $600 млн. Чем запомнился 2017 год в боксе