Порошенко подписал закон о противодействии домашнему насилию

4 января, 2018, 12:54

Президент Петр Порошенко подписал закон № 2229-VIII "О предотвращении и противодействии домашнему насилию"

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Документом предусматривается внедрение комплексного подхода к борьбе с домашним насилием, существенное дополнение существующих инструментов такой борьбы, введение новых определений терминов, и других норм, направленных на улучшение защиты пострадавших от домашнего насилия.

В частности, законом предусмотрено создание и обеспечение функционирования Единого государственного реестра случаев домашнего насилия.

Документ направлен на согласование положений действующего законодательства Украины в сфере противодействия домашнему насилию и насилию в отношении женщин и адаптации его к европейским стандартам, обеспечивающим подготовку базы для ратификации Стамбульской конвенции.