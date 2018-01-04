Польша приняла 1,5 млн украинцев, большинство из которых бежали от войны, - премьер

4 января, 2018, 11:12

Польша приняла в себя 1,5 миллиона украинцев, и большинство из них приехали с территорий, охваченных войной

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время встречи в Будапеште с венгерским коллегой Виктором Орбаном, сообщает "Польское радио".

"Мы приняли 1,5 млн украинцев, при этом большинство из них - люди с территорий, где продолжаются военные действия. Оцениваем, что по крайней мере несколько десятков тысяч - это люди, бежавшие с этих территорий", - сказал Моравецкий.

Польский премьер заверил, что правительство готово в дальнейшем оказывать помощь "на местах".

"Мы предоставляем поддержку через значительный вклад в бюджеты оказания помощи мигрантам, помощь в районах, пострадавших от войны, восстановление больниц и школ", - отметил он.

Напомним, польские чиновники во время дискуссий с европейскими чиновниками регулярно рассказывают о тысячах украинских "беженцев", которым Польша якобы дала приют.

По данным посольства Украины в Польше, за год статус беженца в Польше получили 56 украинцев.

Заявления Польши о десятках тысяч беженцев из Украины являются ложными и служат оправданием перед Евросоюзом в связи с нежеланием соблюдать его миграционную политику, заявила руководитель консульского отдела посольства Украины в Польше Светлана Крыса.