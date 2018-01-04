Около 30 человек погибли под Дамаском из-за бомбардировки самолетов России, - Reuters

4 января, 2018, 18:19

По меньшей мере 30 мирных жителей погибли в результате бомбардировки жилых районов вблизи Дамаска российскими самолетами

Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на данные военных наблюдателей, которые идентифицировали самолеты как российские.

По меньшей мере четыре бомбы уничтожили два здания в городе Мисраба в оазисе Восточная Гута. По информации Сирийской обсерватории по правам человека и источников в гражданской обороне, в результате нападения погибли около 20 человек, еще более 40 человек получили ранения.

В другом месте Гуты, которая является последним крупным анклавом повстанцев под Дамаском, по меньшей мере десять человек погибли в результате воздушных ударов.

Обсерватория Сирии и военные наблюдатели из Великобритании говорят, что в Мисрабе в результате атаки погибли 11 женщин и ребенок.