Обыск в "Киевстар" связан с расследованием неуплаты 2,4 млрд грн налогов, - ГФС
4 января, 2018, 20:35
В Государственной фискальной службе подтвердили, что 4 декабря провели обыски в головном офисе компании "Киевстар"
Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь ДФС Наталья Непряхина.
Она отметила, что обыски прошли в рамках расследования уголовного производства по факту неуплаты около 2,4 млрд грн налогов.
Во время этого работники налоговой должны были изъять документы, имеющие объективное значение в уголовном производстве. Обыск был согласован постановлением следственного судьи от 3 января 2018 года.
"Во время проведения обыска в соответствии с изменениями в Уголовно-процессуальный кодекс применялся видеозапись", - подчеркнула Непряхина.
- Ранее руководство компании "Киевстар" заявило, что сегодня их главный офис обыскали представители Государственной фискальной службы.
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