Не путайте беженцев и мигрантов: в Раде ответили Польше на 1,5 млн принятых украинцев
Об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер Рады, представитель страны в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.
Она отметила, что, по официальным данным, за последнее время статус беженцев в Польше получило около 80 украинцев. При этом трудовые мигранты - уже совсем другой вопрос.
"Десятки тысяч украинцев во времена экономического кризиса, спровоцированного в том числе и войной, работают в соседних странах, в том числе и в Польше, укрепляя ее экономику, вкладывая свои руки, ум, силы, украинское трудолюбие и искренность в формирование польского ВВП", - отметила Геращенко.
Она посоветовала польским властям поблагодарить трудолюбивых украинцев и добавила, что говорить о них как о беженцах - "это нонсенс".
Отметим, накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна приняла у себя 1,5 миллиона украинцев, и большинство из них приехали с территорий, охваченных войной.
- Напомним, польские чиновники во время дискуссий с европейскими чиновниками регулярно рассказывают о тысячах украинских беженцев, которым Польша якобы дала приют.
- По данным посольства Украины в Польше, за год статус беженца в Польше получили 56 украинцев.
- Заявления Польши о десятках тысяч беженцев из Украины являются неправдивыми и служат оправданием перед Евросоюзом в связи с нежеланием соблюдать его миграционной политики, заявила руководитель консульского отдела посольства Украины в Польше Светлана Крыса.
Читайте также
-
-
-
-
28 декабря, 2017 Прощание Кличко и бой за $600 млн. Чем запомнился 2017 год в боксе
-
Читайте также
-
-
-
28 декабря, 2017 Прощание Кличко и бой за $600 млн. Чем запомнился 2017 год в боксе