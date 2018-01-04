Не путайте беженцев и мигрантов: в Раде ответили Польше на 1,5 млн принятых украинцев

4 января, 2018, 21:22

Сейчас в Польше статус беженцев имеют около 80 украинцев, а вот трудовых мигрантов все же больше

Об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер Рады, представитель страны в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

Она отметила, что, по официальным данным, за последнее время статус беженцев в Польше получило около 80 украинцев. При этом трудовые мигранты - уже совсем другой вопрос.

"Десятки тысяч украинцев во времена экономического кризиса, спровоцированного в том числе и войной, работают в соседних странах, в том числе и в Польше, укрепляя ее экономику, вкладывая свои руки, ум, силы, украинское трудолюбие и искренность в формирование польского ВВП", - отметила Геращенко.

Она посоветовала польским властям поблагодарить трудолюбивых украинцев и добавила, что говорить о них как о беженцах - "это нонсенс".

Отметим, накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна приняла у себя 1,5 миллиона украинцев, и большинство из них приехали с территорий, охваченных войной.