На Николаевщине расследуют причины эпидемии гепатита. Виновников могут "посадить" на 8 лет

4 января, 2018, 17:44

Правоохранители Николаевщины начали расследование по факту массового заболевания людей вирусом Гепатит А

Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Полицейские рассказали, что проводят досудебное расследование, в частности назначили ряд экспертиз, которые позволят принять соответствующее процессуальное решение.

Сведения о событиях внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам заражения вирусом иммунодефицита человека или другой неизлечимой инфекционной болезни. Виновные могут провести за решеткой от трех до восьми лет.

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Отметим, по состоянию на 4 января, в Николаевской области из-за гепатита А уже госпитализировали 33 человека, сейчас врачи проверяют их состояние здоровья. Среди госпитализированных - шестеро детей.