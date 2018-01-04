На Донбассе погиб боец АТО из Одесской области

4 января, 2018, 15:28

Вчера в зоне проведения АТО погиб украинский военнослужащий Александр Чегурко

Об этом сообщает пресс-центр Кодымской районной госадминистрации.

В ведомстве отметили, что Александр Петрович Чегурко 1987 года рождения жил в поселке Шершенцы Кодымского района.

"Старший сержант Александр Чегурко ушел из жизни 3 января 2018 года, защищая Украину", - подчеркнули в пресс-центре.