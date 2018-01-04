На Донбассе погиб боец АТО из Одесской области
4 января, 2018, 15:28
Вчера в зоне проведения АТО погиб украинский военнослужащий Александр Чегурко
Об этом сообщает пресс-центр Кодымской районной госадминистрации.
В ведомстве отметили, что Александр Петрович Чегурко 1987 года рождения жил в поселке Шершенцы Кодымского района.
"Старший сержант Александр Чегурко ушел из жизни 3 января 2018 года, защищая Украину", - подчеркнули в пресс-центре.
- Отметим, по данным пресс-центра штаба АТО, 3 января российско-оккупационные группировки 5 раз нарушали перемирие на Донецком направлении.
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