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На Донбассе погиб боец АТО из Одесской области


фото: ato-news
Вчера в зоне проведения АТО погиб украинский военнослужащий Александр Чегурко

Об этом сообщает пресс-центр Кодымской районной госадминистрации.

В ведомстве отметили, что Александр Петрович Чегурко 1987 года рождения жил в поселке Шершенцы Кодымского района.

"Старший сержант Александр Чегурко ушел из жизни 3 января 2018 года, защищая Украину", - подчеркнули в пресс-центре.

  • Отметим, по данным пресс-центра штаба АТО, 3 января российско-оккупационные группировки 5 раз нарушали перемирие на Донецком направлении.
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