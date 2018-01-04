На блокпосту на Донетчине задержали пособника боевиков

4 января, 2018, 14:50

На блокпосту возле Угледара Донецкой области наряд военных во время проверки внедорожника задержал жителя Донецка, имеющего связь с боевиками ОРДО

Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии.

Во время проверки документов водителя по информационно-поисковой системе Центра информационного обеспечения выявлено, что гражданин 1985 года рождения, житель Донецка имеет связь с незаконными вооруженными формированиями.

Отмечается, что подозреваемый задержан и передан в Угледарское отделение полиции по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 260 Уголовного кодекса (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований и участие в их деятельности).