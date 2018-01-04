Макрон представит закон против фейковых новостей

4 января, 2018, 07:11

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие недели будет представлен проект закона, направленного против фейковых новостей в сети

Об этом сообщает Reuters.

По его словам, ложная информация представляет угрозу для либеральных демократий. Французский президент также напомнил, что он и его команда стали жертвами фейковых новостей и серьезного взлома данных в ходе избирательной кампании прошлого года.

Макрон намерен предложить пересмотреть французское законодательство о средствах массовой информации в целях борьбы с фейковыми новостями.

"Если мы хотим защитить либеральные демократии, у нас должно быть сильное законодательство", - сказал Макрон в обращении к журналистам.

Он также отметил, что изменения в законодательство будут в том числе касаться социальных сетей, особенно в период выборов.

Отметим, что с момента своего избрания в мае 2017 года Макрон прямо указывал на российские СМИ, обвиняя их в размещении дезинформации о нем.

В США Facebook и Twitter проводили широкомасштабные расследования, которые обнаружили значительное вмешательство со стороны РФ. Facebook обнаружил 470 российских учетных записей и страниц, так называемых "ольгинских троллей", а Twitter предоставила Конгрессу список из 2752 аккаунтов, которые, по мнению компании, были связаны с РФ.

Лондон угрожает наложить санкции на социальные сети Facebook и Twitter, если те не обнародуют информацию об активности аккаунтов из России во время Brexit.