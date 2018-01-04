Ляшко купил у экс-нардепа землю под Киевом за 300 тысяч грн
Об этом говорится в электронной декларации политика, размещенной на сайте Нацагентства по предупреждению коррупции.
Таким образом глава "Радикальной партии" в 2017 году задекларировал земельный участок площадью 544 м кв. за 300 тысяч гривен.
Продал политику участок Валентин Савицкий, занимавший должность председателя Государственного земельного кадастра в 2008-2009 годах. Во времена президентства Виктора Януковича Савицкий возглавлял Общественный совет при Министерстве экологии и природных ресурсов.
Савицкий также был народным депутатом от Аграрной партии в 2002-2006 годах.
Ранее стало известно, что Ляшко купил у Артема Савицкого (сына Валентина Савицкого) жилой дом по 11,2 млн гривен и 2 земельных участка за 3,8 млн гривен.
- В декларации за 2016 год Ляшко задекларировал более 1 млн гривен прибыли, 6,6 млн гривен, 180 тыс. евро и $ 760 тыс. баночнковых сбережений.
- В сентябре 2017 журналисты раскрыли, что Ляшко живет в доме за 15 млн гривен, хотя прессе он показывает дом сестры жены.
- А в октябре стало известно, что депутат выиграл полмиллиона гривен благодаря ставкам на футбольные матчи Лиги чемпионов.
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