Ляшко купил у экс-нардепа землю под Киевом за 300 тысяч грн

4 января, 2018, 16:27

Глава "Радикальной партии" Олег Ляшко купил участок в Обуховском районе Киевской области за 300 тысяч гривен

Об этом говорится в электронной декларации политика, размещенной на сайте Нацагентства по предупреждению коррупции.

Таким образом глава "Радикальной партии" в 2017 году задекларировал земельный участок площадью 544 м кв. за 300 тысяч гривен.

Продал политику участок Валентин Савицкий, занимавший должность председателя Государственного земельного кадастра в 2008-2009 годах. Во времена президентства Виктора Януковича Савицкий возглавлял Общественный совет при Министерстве экологии и природных ресурсов.

Савицкий также был народным депутатом от Аграрной партии в 2002-2006 годах.

Ранее стало известно, что Ляшко купил у Артема Савицкого (сына Валентина Савицкого) жилой дом по 11,2 млн гривен и 2 земельных участка за 3,8 млн гривен.