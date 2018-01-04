Китайская космическая станция падает на Землю

4 января, 2018, 13:32

Китайская космическая станция массой 8,5 тонн, скорее всего, упадет на Землю в течение следующих месяцев

Об этом сообщает The Independent.

После нескольких месяцев слухов, стало известно, что над космической лабораторией Tiangong-1 или "Небесным местом" потеряли контроль еще в сентябре 2016 года. Ожидается, что в марте она начнет падение в земную атмосферу.

Ученые прогнозируют, что после вхождения в атмосферу лаборатория сгорит, но некоторые элементы все же могут достичь Земли. Ученые также отмечают, что из-за огромного размера устройства от него останется в космическом пространстве немало мусора.

Кроме большого размера, опасность лаборатории заключается в ее неподконтрольности. Поэтому китайские ученые не смогут манипулировать ее движениями во время падения. На борту космического устройства также находится высокотоксичное и коррозионное вещество гидразин, которое потенциально достигнет поверхности планеты.

Прогнозируют, что обломки лаборатории приземлятся на территории, преимущественно покрытой океаном. Ученые успокаивают статистикой: вероятность того, что кусок Tiangong-1 попадет в человека, примерно в миллион раз меньше, чем шансы на получение джекпота в американской лотерее Powerball, самый крупный выигрыш которой составляет $550 млн.

Исследователи NASA и DARPA (Агентство передовых оборонных исследовательских проектов США) начали проект по разработке роботизированных инновационных спутников. Они уменьшат количество космического мусора, а также могут быть использованы для военных целей.