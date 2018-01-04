Командующий армией Ирана обещает подавить массовые протесты

4 января, 2018, 14:27

Главнокомандующий армии Ирана Абдулрахим Мусави заявил о готовности помочь полиции в подавлении антиправительственных протестов, которые потрясли страну

Об этом сообщает Reuters.

Главком иранской армии заявил, что полиция подавила антиправительственные беспорядки, в результате которых погиб 21 человек, но войска при необходимости готовы прийти на помощь правоохранителям.

"Этот мятеж был настолько мал, что полиция смогла его быстро обуздать. Правоохранители могут быть уверены, что их товарищи из армии Исламской Республики будут готовы противостоять дуракам Большого Сатаны (США. - Ред.)", - сказал генерал.

В четверг, 28 декабря, в крупнейших иранских городах началась самая многочисленная за последние годы волна протестов против военно-политической, религиозной и экономической диктатуры режима Рухани. Уже есть погибшие в результате столкновений с полицией, власти страны также ограничили доступ к социальным сетям.

Демонстрантов, большинство из которых составляет студенческая молодежь, больше всего возмущает критическое состояние экономики, вызванное, по их мнению, вмешательством Ирана в гражданскую войну в Сирии, где Рухани совместно с Россией и ливанской "Хизбаллой" поддерживает Башара аль-Асада.

В своем новогоднем поздравлении Трамп назвал Исламскую республику Иран (ИРИ) государством-террористом №1 в мире.

3 января полиция Ирана заявила, что массовые протесты в стране подавлены.