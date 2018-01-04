Глава МИД Германии не смог приехать на линию разграничения на Донбассе
Об этом у себя в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Погодные условия не позволили посетить линию разграничения, но не помешали продуктивному общению с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем. Планируем осуществить совместную поездку на Донбасс позже в этом месяце", - отметил Климкин.
Глава МИД Германии вчера официально посетил Киев и заявил на брифинге, что мандат вооруженной миротворческой миссии ООН должен распространяться на всю территорию Донбасса.
Погодные условия не позволили посетить линию разграничения, но не помешали продуктивному общению с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем. Планируем осуществить совместную поездку на Донбасс позже в этом месяце. pic.twitter.com/dIx8dmwUyJ— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 января 2018 г.
- Ранее сообщалось, что Габриэль планировал 4 января прибыть к линии разграничения вблизи Мариуполя (Донецкая область).
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