Глава МИД Германии не смог приехать на линию разграничения на Донбассе

4 января, 2018, 10:16

Из-за погодных условий министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль не посетит сегодня линию разграничения на Донбассе, как ранее было запланировано

Об этом у себя в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Погодные условия не позволили посетить линию разграничения, но не помешали продуктивному общению с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем. Планируем осуществить совместную поездку на Донбасс позже в этом месяце", - отметил Климкин.

Глава МИД Германии вчера официально посетил Киев и заявил на брифинге, что мандат вооруженной миротворческой миссии ООН должен распространяться на всю территорию Донбасса.

Погодные условия не позволили посетить линию разграничения, но не помешали продуктивному общению с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем. Планируем осуществить совместную поездку на Донбасс позже в этом месяце. pic.twitter.com/dIx8dmwUyJ — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 января 2018 г.