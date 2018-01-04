 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Глава МИД Германии не смог приехать на линию разграничения на Донбассе

Из-за погодных условий министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль не посетит сегодня линию разграничения на Донбассе, как ранее было запланировано

Об этом у себя в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Погодные условия не позволили посетить линию разграничения, но не помешали продуктивному общению с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем. Планируем осуществить совместную поездку на Донбасс позже в этом месяце", - отметил Климкин.

Глава МИД Германии вчера официально посетил Киев и заявил на брифинге, что мандат вооруженной миротворческой миссии ООН должен распространяться на всю территорию Донбасса.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 января, 2018 четверг

3 января, 2018 среда

больше новостей

4 января, 2018 четверг

3 января, 2018 среда

2 января, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать