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Экс-форвард "Шахтера" перешел в польский клуб


фото: legia.com
Бывший футболист донецкого "Шахтера" Эдуардо продолжит карьеру в варшавской "Легии".

Об этом сообщает официальный сайт польского клуба, с которым 34-летний форвард заключил контракт на один год.

Эдуардо перешел в "Шахтер" из английского "Арсенала" в 2010 году и играл в команде до конца 2016 года с перерывом на один сезон. В 2014-2015 годах футболист выступал за бразильский "Фламенго".

Также он играл за "Динамо" из Загреба, получил хорватское гражданство и еще с 2004 года выступает за национальную команду этой страны.

  • Последним клубом Эдаурадо был бразильский "Атлетико Паранаэнсе".
  • В конце декабря стало известно, что в "Динамо" может перйти капитан сборной Украины Руслан Ротань.

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