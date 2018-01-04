Дом депутата сумского ночью забросали "коктейлями Молотова"
Об этом сообщает местный телеканал СТС.
4 января в 4 утра неизвестные бросили в окно дома депутата 2 бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью. От звука разбитого стекла проснулся владелец и, зайдя на кухню, обнаружил пожар. Божок и жена оперативно потушили пожар.
Известно, что во время инцидента в доме спал ребенок. Депутат сразу вызвал пультовую охрану и полицию.
Пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко сообщила "Укринформу", что местная прокуратура уже взяла на себя контроль над расследованием. Открыто производство по умышленному повреждению имущества.
"К счастью, люди, которые были в доме, не пострадали, повреждения помещения незначительны. Сейчас проводятся неотложные первоочередные следственные действия, направленные на установление обстоятельств и лиц, причастных к этому преступлению", - подчеркнула она.
- 13 декабря в Lexus одесского чиновника бросили "коктейль Молотова".
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