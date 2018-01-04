 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Дом депутата сумского ночью забросали "коктейлями Молотова"

В дом депутата Сумской области Андрея Божка бросили 2 бутылки с зажигательной жидкостью

Об этом сообщает местный телеканал СТС.

4 января в 4 утра неизвестные бросили в окно дома депутата 2 бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью. От звука разбитого стекла проснулся владелец и, зайдя на кухню, обнаружил пожар. Божок и жена оперативно потушили пожар.

Известно, что во время инцидента в доме спал ребенок. Депутат сразу вызвал пультовую охрану и полицию.

Пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко сообщила "Укринформу", что местная прокуратура уже взяла на себя контроль над расследованием. Открыто производство по умышленному повреждению имущества.

"К счастью, люди, которые были в доме, не пострадали, повреждения помещения незначительны. Сейчас проводятся неотложные первоочередные следственные действия, направленные на установление обстоятельств и лиц, причастных к этому преступлению", - подчеркнула она.

null

null

null

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 января, 2018 четверг

больше новостей

4 января, 2018 четверг

3 января, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать