Дом депутата сумского ночью забросали "коктейлями Молотова"

4 января, 2018, 17:55

В дом депутата Сумской области Андрея Божка бросили 2 бутылки с зажигательной жидкостью

Об этом сообщает местный телеканал СТС.

4 января в 4 утра неизвестные бросили в окно дома депутата 2 бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью. От звука разбитого стекла проснулся владелец и, зайдя на кухню, обнаружил пожар. Божок и жена оперативно потушили пожар.

Известно, что во время инцидента в доме спал ребенок. Депутат сразу вызвал пультовую охрану и полицию.

Пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко сообщила "Укринформу", что местная прокуратура уже взяла на себя контроль над расследованием. Открыто производство по умышленному повреждению имущества.

"К счастью, люди, которые были в доме, не пострадали, повреждения помещения незначительны. Сейчас проводятся неотложные первоочередные следственные действия, направленные на установление обстоятельств и лиц, причастных к этому преступлению", - подчеркнула она.