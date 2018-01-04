Более 530 бойцов АТО попали под амнистию в прошлом году, - ГПУ
Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.
Он напомнил, что парламент принял закон "Об амнистии в 2016 году", чтобы проявить гуманизм в сфере исполнения уголовных наказаний. Этот документ вступил в силу 7 сентября 2017 года.
Закон определяет основания для освобождения людей из тюрьмы на основании акта амнистии и распространяется, в первую очередь, на наиболее незащищенные и социально уязвимые категории подсудимых и осужденных. В частности, на военных, которые защищали суверенитет Украины.
"Благодаря активной позиции военных прокуроров состоянию на 07.12.2017 положение Закона применено к 532 лицам, из них: во время поддержания публичного обвинения в судах - в отношении 452 лиц, при осуществлении надзора за исполнением наказаний - 80 лиц", - отметил Лысенко.
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