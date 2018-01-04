Боевики на Донбассе усилили воздушную разведку, - штаб АТО
Об этом сообщает пресс-центр сил АТО.
Вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела. Зато в первой половине дня российско-оккупационные группировки 5 раз нарушали перемирие на Донецком направлении.
В частности, из минометов калибра 82-мм боевики вели огонь по оборонительным укреплениям вокруг Марьинки и шахты Бутовка. Гранатометы различных видов и легкое пехотное вооружение боевики применили возле Авдеевки и Водяного, а из стрелкового оружия провоцировали защитников Широкиного. Украинские воины ни разу не поддались на провокации агрессора, сообщили в штабе.
На протяжении минувших суток враг активизировал воздушную разведку. Беспилотные летательные аппараты противника, которые запрещены к применению Минскими договоренностями, были зафиксированы в районе Светлодарской дуги и на Приазовье.
В результате вражеских обстрелов ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.
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