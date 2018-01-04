Боевики на Донбассе усилили воздушную разведку, - штаб АТО

4 января, 2018, 07:31

Вторая половина прошлых суток, начиная с 15:30, в районе проведения АТО прошла без нарушений режима прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр сил АТО.

Вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела. Зато в первой половине дня российско-оккупационные группировки 5 раз нарушали перемирие на Донецком направлении.

В частности, из минометов калибра 82-мм боевики вели огонь по оборонительным укреплениям вокруг Марьинки и шахты Бутовка. Гранатометы различных видов и легкое пехотное вооружение боевики применили возле Авдеевки и Водяного, а из стрелкового оружия провоцировали защитников Широкиного. Украинские воины ни разу не поддались на провокации агрессора, сообщили в штабе.

На протяжении минувших суток враг активизировал воздушную разведку. Беспилотные летательные аппараты противника, которые запрещены к применению Минскими договоренностями, были зафиксированы в районе Светлодарской дуги и на Приазовье.

В результате вражеских обстрелов ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.