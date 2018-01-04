 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Адвокат Ноздровской рассказал о своем расследовании ее убийства

Ирина Ноздровская
фото: vchaspik
Частные детективы будут расследовать убийство правозащитницы и передавать информацию в полицию

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказал адвокат убитой Виталий Мацелюх.

По его словам, опыт его практики показывает, что правоохранительным органам нельзя доверять на 100%.

"Мы не можем им довериться и инициировали свое расследование вместе с детективами компании "Шериф". Мы будем проводить его параллельно и, возможно, в какой-то степени помогать следственным органам. Мы хотим довести это дело до конца и узнать, кто же все-таки это сделал", - прокомментировал такое решение адвокат.

Читайте также: Убийство правозащитницы Ноздровской. Все, что известно

Адвокат пока отказался подробно комментировать ранее опубликованную информацию о том, что по выводам частных детективов убийство совершили не родственники Россошанского.

Между тем Мацелюх отметил, что правоохранители опрашивают свидетелей и проводят следственные экспертизы, но он не доволен результатами работы киевской полиции.

Напомним, 1 января около 12:00 обнаженное тело правозащитницы Ноздровской нашли в реке у Демидова.
Ноздровская занималась делом расследования гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Росошанский. В мая 2017 года Росошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.
Ноздровская последний раз выходила на связь 29 декабря в 17:00, когда звонила своей матери. Поиски пропавшей правозащитницы осуществляли полицейские и волонтеры.
Смерть правозащитницы Ноздровской расследуют как убийство.
Полиция допросила около 50 человек по делу об убийстве.
2 января во Киеве на улице Владимирской под областным управлением полиции в Киевской области проходил митинг с требованием расследовать убийство Ноздровской. На митинг вышли около 500 человек.
Стало известно, что следствие отрабатывает четыре основные версии убийства правозащитницы.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 января, 2018 четверг

больше новостей

4 января, 2018 четверг

3 января, 2018 среда

2 января, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать