Адвокат Ноздровской рассказал о своем расследовании ее убийства

4 января, 2018, 12:05

Частные детективы будут расследовать убийство правозащитницы и передавать информацию в полицию

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказал адвокат убитой Виталий Мацелюх.

По его словам, опыт его практики показывает, что правоохранительным органам нельзя доверять на 100%.

"Мы не можем им довериться и инициировали свое расследование вместе с детективами компании "Шериф". Мы будем проводить его параллельно и, возможно, в какой-то степени помогать следственным органам. Мы хотим довести это дело до конца и узнать, кто же все-таки это сделал", - прокомментировал такое решение адвокат.

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Адвокат пока отказался подробно комментировать ранее опубликованную информацию о том, что по выводам частных детективов убийство совершили не родственники Россошанского.

Между тем Мацелюх отметил, что правоохранители опрашивают свидетелей и проводят следственные экспертизы, но он не доволен результатами работы киевской полиции.

Напомним, 1 января около 12:00 обнаженное тело правозащитницы Ноздровской нашли в реке у Демидова.

Ноздровская занималась делом расследования гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Росошанский. В мая 2017 года Росошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.

Ноздровская последний раз выходила на связь 29 декабря в 17:00, когда звонила своей матери. Поиски пропавшей правозащитницы осуществляли полицейские и волонтеры.

Смерть правозащитницы Ноздровской расследуют как убийство.

Полиция допросила около 50 человек по делу об убийстве.

2 января во Киеве на улице Владимирской под областным управлением полиции в Киевской области проходил митинг с требованием расследовать убийство Ноздровской. На митинг вышли около 500 человек.

Стало известно, что следствие отрабатывает четыре основные версии убийства правозащитницы.