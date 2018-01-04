Адвокат Ноздровской рассказал о своем расследовании ее убийства
Об этом в эфире Еспресо.TV рассказал адвокат убитой Виталий Мацелюх.
По его словам, опыт его практики показывает, что правоохранительным органам нельзя доверять на 100%.
"Мы не можем им довериться и инициировали свое расследование вместе с детективами компании "Шериф". Мы будем проводить его параллельно и, возможно, в какой-то степени помогать следственным органам. Мы хотим довести это дело до конца и узнать, кто же все-таки это сделал", - прокомментировал такое решение адвокат.
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Адвокат пока отказался подробно комментировать ранее опубликованную информацию о том, что по выводам частных детективов убийство совершили не родственники Россошанского.
Между тем Мацелюх отметил, что правоохранители опрашивают свидетелей и проводят следственные экспертизы, но он не доволен результатами работы киевской полиции.
Напомним, 1 января около 12:00 обнаженное тело правозащитницы Ноздровской нашли в реке у Демидова.
Ноздровская занималась делом расследования гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Росошанский. В мая 2017 года Росошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.
Ноздровская последний раз выходила на связь 29 декабря в 17:00, когда звонила своей матери. Поиски пропавшей правозащитницы осуществляли полицейские и волонтеры.
Смерть правозащитницы Ноздровской расследуют как убийство.
Полиция допросила около 50 человек по делу об убийстве.
2 января во Киеве на улице Владимирской под областным управлением полиции в Киевской области проходил митинг с требованием расследовать убийство Ноздровской. На митинг вышли около 500 человек.
Стало известно, что следствие отрабатывает четыре основные версии убийства правозащитницы.
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