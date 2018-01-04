33-летняя женщина выбросилась из окна дома на Киевщине из-за издевательств парня

4 января, 2018, 16:58

Во время очередной ссоры со своим парнем женщина выбросилась из окна и от полученных травм умерла

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области.

По информации полиции, во время очередной ссоры со своим парнем, женщина выбросилась из окна 3-го этажа и упала на ступени подвального помещения. Полученные телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью.

После инцидента парень сбежал из квартиры и пытался создать себе алиби, чтобы избежать уголовной ответственности.

Известно, что 22-летний парень часто унижал и физически издевался над своей 33–летней сожительницей. Пара жила вместе уже 3 месяца в арендованной квартире в Киево-Святошинском районе.

Правоохранители арестовали парня. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.